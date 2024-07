Le coppie davvero felici postano meno foto sui social?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Da sempre su ognimedia campeggiano immagini di fidanzati che proclamano la loro passione, le mani a formare un cuore e frasi tipo “Per sapere quando ti amo conta le stelle” oppure “Sei la migliore canzone della mia estate”. Ma tutta questa esibizione di amore, per molti piuttosto irritante, corrisponde alla realtà? Insomma, chi più si posta più si ama o è il contrario? In giro ci sono opinioni diverse. “Non pubblico mai contenuti relativi alla mia compagna o alla nostra storia. Poi io voglio essere definito come persona a sé, non in funzione della mia coppia”, dice Alessandro, 22 anni. Sara, 18 anni, sostiene invece: “Postare contenuti di coppia mi piace molto perché posso condividere il mio amore con tutti”. Julia e Matteo, fidanzati ventenni, sono concordi: “Lesupersono fake, pensano di stare in un reality”.