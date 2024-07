L’antica ruota tornerà a girare Fine del restauro al Molino Vecchio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Una variazione estiva di bilancio, ed ecco i fondi necessari: al via l’operazione, prestodel. L’antico monumento, come si sa, è già stato teatro negli anni scorsi di un prima intervento di messa in sicurezza e. Mancava la, elemento tecnico centrale del complesso, antichissima testimonianza dell’attività di macina ad acqua in zona Martesana. Un progetto ditecnico ed estetico era già stato sottoposto all’associazione Concordiola dall’associazione italiana amici dei mulini storici (Aiams), a seguito di un sopralluogo dei mesi scorsi. Ora il finanziamento, circa 30mila euro. La notizia confermata l’altra sera in consiglio comunale dalla sindaca Ilaria Scaccabarozzi.