Judo gli avversari di Alice Bellandi e Gennaro Pirelli alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Domani è in programma la sesta giornata di gara delai Giochi Olimpici di Parigi 2024, in cui verranno assegnati altri due titoli individuali sul tatami dell’Arena Champ de Mars. Le categorie di peso protagoniste saranno la -78 kg donne e la -100 kg uomini, con l’Italia che proverà ad inserirsi nella lotta per il podio rispettivamente con. Riflettori puntati in primis sulla bresciana, che si presenta alla rassegna a cinque cerchi parigina da numero 1 del ranking con l’obiettivo di conquistare la prima medaglia d’oro della carriera in un grande evento a livello senior (tra Europei, Mondiali e). Tre delle quattro bige più temibili – Wagner, Lanir e Takayama – si trovano dalla parte opposta del tabellone, di conseguenza l’azzurra ha le carte in regola per mettere nel mirino la Finale.