Inchiesta Liguria Ermini lascia la direzione del Pd e resta ai vertici della holding Spinelli

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’giudiziaria che ha coinvolto imprenditori edell’amministrazione ligure continua ad avere ripercussioni sulla politica. Questa volta, però, non è il centrodestra a subire il contraccolpo, ma il Partito democratico. David, ex vicepresidente del Consiglio superioremagistratura, hato ladel Nazareno. Ha preferito dimettersi dall’organo di governo del Pd e mantenere l’incarico come presidentedi Aldo, l’imprenditore arto per corruzione nel cosiddetto caso Toti. Erano stati esponenti di primo piano dei Dem a chiedere adi fare una scelta. Tra essi, il candidato in pectore alla presidenzaRegione, Andrea Orlando.