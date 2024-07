Storia di Leonardo interior design a Londra | In Italia non ho visto prospettive di crescita Tornare? Ora no ma in futuro non lo escludo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Quando a 24 anniAdorni finisce l’università, ha già in testa di andare all’estero. Sogna il nord Europa. E ha le idee ben chiare: Olanda o Regno Unito. Alla fine la scelta ricade su. “Sono arrivato qui nel gennaio 2020”, racconta a Ilfattoquotidiano.it.ora di anni ne ha 29, 4 ne ha passati in terra britannica e solo da pochissimo ha realizzato il suo sogno: fare iler, ciò per cui ha dedicato anni di studio. Ma non è stato semplice. In mezzo c’è una primissima esperienza da magazziniere, una breve parentesi in Grecia. E ancora un ritorno a casa, in, ma poi la scelta definitiva diin Gran Bretagna. “Se rimpiango di aver lasciato l’? – dice – No, anche se una parte di me vorrebbema, per il momento, posso crescere di più all’estero”. Ma partiamo dall’inizio.