Magliana e Villa Bonelli – 3000 euro di sanzione a pizzeria

(Di martedì 30 luglio 2024) Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma, supportati dai colleghi della Compagnia Roma Eur, dai Carabinieri della Sezione Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Roma e personale del Nas di Roma, hanno effettuato una mirata attività di controllo nei quartieri, finalizzata alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di degrado e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ad esito dei controlli, i Carabinieri hanno denunciato un 38enne romano che, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato trovato all’esterno della sua abitazione senza alcuna autorizzazione ad allontanarsi.