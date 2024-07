Lo squalo bianco sta scomparendo dal Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) "L’uomo è diventato loe il grande predatore dei mari stadal bacino del. Sopravvissuto all’estinzione dei dinosauri, rischia di scomparire nell’Antropocene, a causa dell’uomo e delle sue attività: della pesca, come del cambio delle abitudini alimentari e anche conseguenza dei cambiamenti climatici con riscaldamento delle acque". A lanciare l’allarme per la possibile perdita di biodiversità sono la professoressa Letizia Marsili, biologa dell’Università di Siena e il professor Primo Micarelli, promotore della ricerca ’Monitoraggio e marcatura dellonel’, condotta dall’ateneo senese con il Centro Studi Squali, Istituto scientifico CSS di Massa Marittima. "Questa specie ha forse superato il limite di non recupero, almeno nelle acque italiane - spiega il professor Micarelli –.