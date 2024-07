Dietro la macchina da presa Lo spezzino Cianciainini apre ai corsi in laboratorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Fare cinema e non solamente parlarne: questo lo spirito che che anima l’attività di Overlook Filmmaking Labs, progetto culturale ideato e gestito dalloAlessiocon la preziosa presenza e collaborazione di Irene Fraschetti. Alessioha al suo attivo una decennale esperienza come filmmaker e formatore E ha studiato regia e sceneggiatura alla Scuola d’arte cinematografica di Genova e alla New York Film Academy, mentre Irene Fraschetti, dopo alcune esperienze su vari set come aiuto regista e assistente di produzione, ha alternato la scrittura alla produzione audiovisiva. Fare cinema, si diceva.