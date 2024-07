Wedding party gift idee di regalo per gli invitati

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nel giorno del matrimonio ogni singolo particolare contribuisce alla riuscita del sì. Non parliamo solo di dettagli e decorazioni, ma anche delle persone che circondano gli sposi e che possono rivestire quindi un ruolo centrale per i fiori d’arancio. Le damigelle, ad esempio, impiegano tempo e denaro per organizzare eventi pre-matrimoniali, così come i genitori dei festeggiati di solito cercano di aiutare i futuri coniugi a spuntare il maggior numero possibile di voci sulla checklist nuziale. Per restituire il favore, quindi, sempre più sposi scelgono di provvedere a dei, dei piccoli regali che dimostrino la loro gratitudine. Le opzioni sono moltissime, e non è necessario spendere cifre esorbitanti per far felici i destinatari.