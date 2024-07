Sky | Ostigard al Rennes visiste mediche superate a breve l’annuncio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sky Sport riporta gli ultimi sviluppi sul trasferimento di Leodal Napoli al. Gli aggiornamenti sulla trattativa.: i dettagli dell’operazione Napoli, 29 luglio 2024 – Il Napoli si prepara a salutare Leo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il difensore norvegese è ad un passo dal trasferimento al. L’operazione tra il club partenopeo e la squadra francese sembra essere ormai agli sgoccioli. Di Marzio afferma cheha già superato le visitecon il, un passo fondamentale verso la finalizzazione del trasferimento. Il Napoli incasserà una cifra intorno ai 7 milioni di euro per la cessione del difensore norvegese, che si appresta a lasciare la Serie A per approdare in Ligue 1.