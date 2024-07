Roma crocevia di 007 Vertice Cia e Mossad La tregua si allontana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tradizionalmente amata da negoziatori e spie, che la considerano un fondale mimetico e accogliente, la Capitale stavolta può poco. Ila quattro tra, Cia, Mukhabarat egiziano e mediatori qatarioti sulla "proposta aggiornata" di Israele per Gaza – anticipata a Washington da Benjamin Netanyahu – nasce sotto la cattiva stella del massacro druso-israeliano di Majdal Shams. Il capo delDavid Barnea, il direttore della Cia William Burns, il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamal e il premier del Qatar Mohammed Abdelrahman al-Thani convergono a metà mattina nel luogo dell’incontro ovviamente blindatissimo e segreto. Dopo neppure tre ore Barnea è già di nuovo in volo per Tel Aviv. Motivi stringenti.