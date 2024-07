Martina Colombari nuove indiscrezioni sul figlio Achille | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 29 luglio 2024) Personaggi tv.sul– Non è un periodo facile per. L’ex Miss Italia e il suo compagno, Billy Costacurta, stanno affrontando un momento assai delicato. La ragione? Il. Esegnalazioni stanno spuntando come funghi sul giovane. ( dopo le foto) Leggi anche:Costacurta, bufera social suldi: il gesto indigna Leggi anche: Myrta Merlino e Alberto Matano, è “guerra”:sulNon c’è pace pere Alessandro Costacurta. Il loro unicocontinua a mettersi nei guai. Dopo la sparizione dai social e gli insulti alla madre, in queste ore stanno facendo parecchio discutere altri rumor.