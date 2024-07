Inquinata e impraticabile | perché gareggiare nella Senna è una follia Un azzardo da 14 miliardi di euro sulla pelle degli atleti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’unico tuffo degno di nota nelle inquinate e impraticabili acque del fiumepotrebbe averlo fatto la fede nuziale di Gianmarco Tamberi durante la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici. Per gli, invece, è tutto rimandato. Per l’ennesima volta. Per il secondo giorno consecutivo, infatti, la sessione di allenamenti di triathlon è stata nuovamente cancellata. La perplessità si è trasformata in preoccupazione per l’inadeguatezza di un “campo da gara” mai reso balneabile per eventi sportivi da oltre un secolo. Non è un mistero, laè biologicamente morta sin dagli anni Sessanta. Sopra alle soglie, oltre i livelli di inquinamento. A riassumere la situazione ci sono le parole di Gregorio Paltrinieri che senza mezzi termini definisce l’organizzazione “una presa in giro per l’acqua fredda e sporca“.