Il disimpegno Usa in Afghanistan apre le porte alla Cina | inaugurata la seconda miniera di rame al mondo con il rischio di attentati

(Di lunedì 29 luglio 2024) A pochi giorni dal terzo anniversario del disastroso ritiro dall’da parte del contingente statunitense e dal concomitante ritorno al potere dei Talebani, laha avuto modo di mostrare quanto il suo pragmatismo diplomatico stia dando i frutti sperati. A circa 40 chilometri da Kabul, il 24 luglio si è tenuta la cerimonia ufficiale di avvio dei lavori per lo sfruttamento da parte di Pechino di quello che è il secondo deposito diconosciuto alpresenza di membri di spicco del regime talebano e di uomini d’affari e personalità diplomatiche afferentiRepubblica Popolare, il nastro è stato tagliato dando il via alle prime opere relative, in questo caso una strada per consentire il movimento dei macchinari. Il progetto è tutt’altro che nuovo e la sua storia è indicativa di quanto difficoltoso sia operare nel Paese asiatico, Talebani o meno.