Gaga regala ai fan un’anteprima del suo nuovo album

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dal suo arrivo a Parigi per le Olimpiadi 2024, Ladyè stata sommersa dall’affetto dei fan francesi e lei li ha voluti ripagare per il loro amore. Ieri sera la Germanotta ha pubblicato una storia Instagram in cui ha annunciato che avrebbe fatto ascoltare alcune brevi anteprime del suo(che potrebbe uscire a fine anno): “Sono così profondamente toccata dall’affetto che questa settimana mi hanno dimostrato i miei fan francesi fuori dal mio hotel. Uscirò e vi saluterò stasera facendovi ascoltare con alcuni secondi di LG7“. Pochi secondi, ma il sound promette benissimo e sembra vagamente un mix tra quello di Born This Way e quello di Artpop (speriamo che sia davvero così). Difficile però dirlo con certezza, visto che i fan francesi sotto all’hotel dove alloggiavanon hanno mai smesso di gridare. HD VIDEO AND AUDIO Ladyplays two snippets from #LG7 in Paris.