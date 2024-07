Boutique abusiva nel bar Maxi multa di 5mila euro per uno stilista riccionese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Non si era di certo nascosto, il titolare di una notadi Riccione, al punto che nei giorni scorsi attraverso i propri canali social era arrivato anche a pubblicizzare la presenza per l’intero weekend del suo pop up store (una sorta di atelier estemporaneo e a tempo determinato) all’interno di uno dei caffè più alla moda di Forte dei Marmi. "Tutta l’alta borghesia del Forte è invitata per uno shopping compulsivo" aveva annunciato lo stylistnel video promozionale dell’appuntamento, anticipando anche che per l’occasione avrebbe raggiunto Forte dei Marmi in elicottero: "Come tutte le persone normali". È così che nello storico caffè versiliese loha allestito stendini ed esposto capi d’abbigliamento (tra zebrato, paillettes e animalier) proprio nella sala del bar, dove anche i divanetti per l’occasione erano stati adattati al ’jungle mood’.