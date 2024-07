Abbiamo bisogno di mezzi Aiutateci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Passata la paura per l’incidente occorso giovedì in località Fora di Cavola, la Croce Verde di Villa Minozzo lancia un appello per ripristinare il parco ambulanze. "Purtroppo è andata così – si legge nella nota – fortunatamente nessuna conseguenza all’equipaggio e al conducente dell’altro mezzo. Migliaia sono i chilometri che percorrono ogni anno le nostre ambulanze; per ricostruire il parcodel vostro aiuto. Se pensate possiamo meritare la vostra solidarietà, vi chiediamo un aiuto economico per essere nuovamente operativi. Ringraziamo tantissimo come volontari, consiglio direttivo, dipendenti e sindaco di Villa Minozzo, per la vostra immensa solidarietà". Chi volesse contribuire, può farlo sui seguenti conti correnti. Bper Banca Agenzia di Castelnovo Monti. Ecco il codice Iban IT78L0538766280000001136333.