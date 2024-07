Sucic chi è il nuovo obiettivo dell’Inter dal futuro assicurato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) Il nome di Lukaspunta con forza per l’Inter, sebbene non per il prossimo. Il giocatore del Salisburgo è infatti a scadenza di contratto nel 2025 e i nerazzurri sono intenzionati a puntare su di lui dalla stagione 2025-2026. Andiamo a scoprire le sue caratteristiche. OCCASIONE DI MERCATO – L’Inter, lo sappiamo, è molto attenta alle grandi occasioni a parametro zero. Un marchio di fabbrica, di fatto, del presidente Beppe Marotta. E proprio in tal senso il nomeè quello del croato Luka, centrocampista e trequartista classe 2002 in forza al Red Bull Salisburgo e con diverse presenze – anche a EURO 2024 – con la maglia della Croazia. Insomma un giocatore giovane, futuribile e pronto a ringiovanire il centrocampo, arrivando per di più a costo zero come già successo con Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu.