Robert Downey Jr sarà Doctor Doom in Avengers | Doomsday dobbiamo parlarne

(Di domenica 28 luglio 2024) Era il 2019 quando: Endgame diventò il secondo film ad aver incassato di più nella storia del cinema. L’epica produzione firmata MCU rappresentò il culmine di una decade e più di storie, culminate nell’indimenticabile showdown che vide protagonisti i Vendicatori e il Titano Pazzo, Thanos. Da quel momento in poi, i cambiamenti in Disney e la conseguente fatica creativa che si scatenò dalle parti dei Marvel Studios ha dato via a un quinquennio di alti e bassi clamorosi; film mediocri, trama orizzontale latente, problemi “extra-set” come lo scandolo di Jonathan Majors che ha rovinato i piani legati a Kang – già in parte vanificati dall’incomprensibile gestione del personaggio in Ant-Man: Quantunmania. Poi il ritorno di Bob Iger nella Casa delle Idee e i pieni poteri ridati a Kevin Feige sembrano aver già, almeno parzialmente, ridato linfa all’universo cinematografico Marvel.