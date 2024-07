Rappresenta 100 milioni di sfollati nel mondo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 28 luglio 2024) Quando Luna Solomon ha deciso di lasciare l’Eritrea, non ha avvisato la famiglia. È partita di notte, di nascosto, con alcuni vicini di casa. Aveva solo vent’anni. Come nel film Io capitano di Matteo Garrone, nell’insidioso passaggio del deserto, nel suo caso dal Sudan alla Libia, ha vissuto l’inferno: non ha bevuto e mangiato per giorni e giorni e visto amici morire di stenti prima di raggiungere, poi, l’Italia in barcone con altri 750 clandestini.