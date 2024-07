Tiro a segno definite le otto finaliste della pistola da 10 metri femminile alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Nelvanno in archivio anche per il compartole qualificazioniad aria compressa da 10leche domani si sfideranno per le medaglie. Non c’erano azzurre in gara, e questa assenza impedirà all’Italia di prendere parte anche alla gara a coppie miste. La migliore nelle qualificazioni è la magiara Veronika Major, prima con 582/600 (22x), che precede la sudcoreana Oh Ye Jin, seconda con 582 (20x). A due punti di distanza si trova l’indiana Manu Bhaker, terza a quota 580 (27x), che fa megliovietnamita Trinh Thu Vinh, quarta con 578 (26x). Avanzano all’ultimo atto anche l’altra sudcoreana Kim Yeji, quinta a quota 578 (16x), le cinesi Li Xue e Jiang Ranxin, rispettivamente sesta con 577 (23x) ed ottava con 577 (13x), e la turca Sevval Ilayda Tarhan, settima a quota 577 (15x).