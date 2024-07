Paga con la carta al negozio ma il Pos nasconde una tremenda sorpresa | cosa scopre

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 27 luglio 2024) Un cliente di unha usato la suaperre la spesa. Quando ha digitato il pin sul tastierino del Pos, si è reso conto che qualnon andava. Così guardando meglio lo strumento per imenti si è accorto che c’era qualdi strano, che prima non aveva notato. Il cliente ha scoperto che era in atto la truffa dello skimmer. Disi tratta? Come funziona e come evitarla? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Aereo precipita nel giardino di una casa: la scena ripresa dalle telecamere (VIDEO) Leggi anche: Si schianta contro camion dei rifiuti: una fine terribile Clienti truffati con il metodo dello skimming Massimiliano Dona, avvocato esperto dei diritti dei consumatori e presidente di Consumatori.it, in un video pubblicato su Instagram (riportato qui sotto), ha spiegato come riconoscere la truffa dello skimmer.