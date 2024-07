No Tav assedio al cantiere di Chiomonte Manifestanti lanciano bombe carta Chiusa l’autostrada

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 luglio 2024 - Ildi, in Valle di Susa, è sottoda parte di gruppi diNo Tav. I dimostranti agiscono in diversi punti, e le forze dell'ordine sono state bersagliate dal lancio di fuochi d'artificio e. Alcunihanno abbattuto un cancello sono entrati neldel Frejus, nella carreggiataper lavori: per sicurezza è statala Torino- Bardonecchia nel tratto compreso tra Susa e la località turistica. Le forze dell'ordine stanno rispondendo con l'utilizzo di idranti e lacrimogeni. Notizia in aggiornamento