Milano e Lombardia nella morsa di caldo e afa rischio temporali di calore Le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Week end rovente ae in. Già da ieri, venerdì 26 luglio, le temperature si sono alzate. Oggi ancora di più e domani, domenica 28 luglio, si andrà oltre i 35 gradi. Picchi che dureranno fino a metà della prossima settimana, quando poi lasceranno spazio a una nuova perturbazione con possibili piogge e. Ma in questi giorni, non è da escludere che, in certe zone, possano verificarsidi. Ma di cosa si tratta e come si formano? Cosa sono Stando agli esperti de il.it, idi, noti anche cometermoconvettivi, sono fenomenirologici che si formano principalmente durante le stagioni calde, in particolare in estate.