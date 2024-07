LIVE – Tuffi femminile | finale 3 metri trampolino Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) I Giochi olimpici dientrano nel vivo, con la fiaccola che ieri ha raggiunto il braciere olimpico. Inizia l’azione all’Aquatics Centre, centro permanente che ospita le sfide di, pallanuoto e nuoto artistico. Il 27 luglio si parte con latredi, in programma a partire dalle 11:00. A rappresentare la bandiera dell’Italia saranno presenti Elena Bertocchi – classe 1994 – e Chiara Pellacani – nata nel 2002 – , bronzo iridato a Fukuoka 2023 e bronzo in super final di Word Cup a Xi’an. In gara sono attese otto coppie, per un totale di sedici atlete in corsa per le prime tre posizione. Partono favorite le cinesi Chang Yeni e Chen Yani, campionesse mondiali in carica, ma sotto i riflettori c’è anche il duo australiano composto da Maddison Keeney e Anabelle Smith.