LIVE Tiro a segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | alle 10 | 30 le qualifiche di Monna e Maldini nella pistola 10 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:16 Una prestazione altalenante per i nostri due azzurri, rntata da una prestazione non eccezionale di Sollazzo. Qui la nostra analisi 10:15 La giornata si è aperta con le qualificazione della carabina 10 m a squadre miste, segmento in cui il binomio Gambaro/Sollazzo si è dovuto accontentare della diciassettesima piazza. La finale sarà tutta a trazione asiatica. Qui la nostra cronaca 10:10 Ben tornati Amici di OA Sport! Tra venti minuti cominceranno le finali della carabina 10 m a squadre miste.