Carboni prima il Marsiglia poi il ritorno? L’Inter ci spera – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) Valentinfinirà alal rientro dalle vacanze post-Copa America. Il giocatore è pronto alla nuova esperienza,ha unanza secondo Sport Mediaset.NZA – Valentinha il futuro segnato.e l’Olympiquehanno trovato l’accordo e la trattativa è in via di definizione. Tutto è favorevole al club nerazzurro, che ha raggiunto il suo obiettivo con l’argentino. Il cartellino del talento classe 2005 sarà ancora controllato dal club di Viale della Liberazione, che ha strappato il controriscatto a poco più dei soldi che l’OM dovrà dare al. Prestito oneroso a 3-4 milioni di euro e diritto di riscatto intorno ai 35: questa operazione non cambierà comunque i piani della società nel prossimo futuro. PIANI – Non ci saranno particolari movimenti nel reparto offensivo,non verrà sostituito subito.