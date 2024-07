Valdichiana Village Coma_Cose alla Summer Night

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Arezzo, 25 luglio 2024 – Una lunga estate calda, quella di. Nella Land Of Fashion di Foiano della Chiana continuano gli appuntamenti imperdibili con i migliori artisti della musica italiana con aperture straordinarie dei punti vendita che propongono le migliori marche a prezzi outlet ulteriormente scontati. Dopo i sold out fatti registrare da Federico Zampaglione e i suoi Tiromancino e da Ermal Meta, c’è grande attesa per l’evento di venerdì 26 luglio alle 21 con i ComaCose, sempre nell’ambito del format “Radio Subasio Music Club live”, un appuntamento in parole e musica.