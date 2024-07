Traffico Roma del 25-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Luceverdevedi trovati all’ascolto in Viale Guglielmo Marconi la polizia locale segnale ain coda causa un incidente in prossimità di Ponte Marconi direzione Portuense altra coda per incidente in via Portuense tra l’uscita per via delle Vigne e via della Casetta Mattei nelle due direzioni di marcia facciamo sul grande raccordo anulare in carreggiata internarallentato tra le uscite per l’ospedale Sant’Andrea in via Salaria in carreggiata esterna rallentamenti e code pere lavori tra le uscite Pontina e Casilina in via del Foro Italico rallentamenti e code pertra l’uscita di Corso di Francia e l’aria direzione San Giovanni e ricordiamo che per lavori chiusa la tangenziale est e tra viale Castrense Largo Passamonti in direzione dello Stadio Olimpico la riapertura è per il 19 di agosto inevitabili ripercussioni per ilnella zona di Piazza ...