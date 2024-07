Sollevamento pesi Olimpiadi Parigi 2024 | i favoriti gara per gara e le speranze di medaglia dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ilsarà protagonista ai Giochi Olimpici dida mercoledì 7 a domenica 11 agosto, con un totale di dieci titoli da assegnare (cinque per genere). Rispetto all’ultima edizione di Tokyo è stata attuata infatti una riduzione delle categorie (da 14 a 10), rendendo il livello medio di ciascunaancor più elevato nonostante il limite massimo di 6 atleti (3 uomini e 3 donne) convocabili da ogni Paese. L’Italia si giocherà subito la sua carta dapiù importante il 7 agosto con Sergio Massidda, tra id’obbligo per un posto sul podio nei 61 kg alle spalle del grande favorito Li Fabin. Il cinese, sempre superiore alla concorrenza in questo ciclo olimpico con un buon margine di sicurezza, dovrà però guardarsi le spalle dalla crescita di Massidda e di un altro giovane talento come l’americano Hampton Morris.