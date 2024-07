Napoli prime tre cessioni definite | ecco la cifra incassata dal club azzurro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ilincassa e rafforza la squadra in vista della nuova stagione:letredal. Il calciomercato estivo delsta prendendo forma, con ilche ha annunciato la cessione di tre giocatori chiave per rinforzare le casse e rafforzare la squadra in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Giovanni Manna ha ufficializzato lemosse delpartenopeo sul fronte delle. Lindstrom verso l’Everton, Ostigard accetta il Rennes Uno dei colpi principali è stato il trasferimento di Lindstrom all’Everton, un affare che si è concluso per unacomplessiva di 25 milioni di euro. Il giocatore andrà inizialmente in prestito per 3 milioni, con un diritto di riscatto fissato a 22 milioni.