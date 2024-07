La guerra dei sessi L' oroscopo di Branko | chi farà molta fatica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Le stelle di": l'di oggi, giovedì 25 luglio. ARIETE Non vi potete lamentare di Mercurio, astro del lavoro e affari, quest'anno l'avete avuto settimane in aspetto diretto e lo avrete ancora in Leone, da dove contribuisce anche ai vostri divertimenti. Però stasera il pianeta si sposta in Vergine fino a Ferragosto, dove sarà altrettanto se non addirittura più produttivo, ma oggi lo dovete sfruttare in banca o in borsa, che sono i terreni dove meglio esprime la propria forza, positiva o negativa. Voi dovreste avere esiti soddisfacenti, siete fortunati anche in amore. Scegliete quello che vi piace di più. TORO La buona, anzi ottima, notizia per voi è il passaggio di Mercurio in Vergine, dopo il transito snervante in Leone, iniziato solo a luglio, ma è sembrato più duro perché c'è anche Venere in quel segno.