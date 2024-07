Insulti per le foto in bikini? Sfigati e frustrati fatevi una vita In spiaggia non ci vai con il cappotto | la replica di Vladimir Luxuria agli hater

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Postare scatti indalla vacanza al mare è una cosa che fanno più o meno tutti coloro che usano i social, e anchenon ha fatto eccezione. Durante il suo soggiorno in Sardegna, ha condiviso con i suoi follower immagini che la ritraggono in costume in riva al mare. Tuttavia, glinon hanno perso tempo a prenderla di mira conpesanti., però, ha reagito con classe e determinazione, commentando sulle pagine del Corriere della Sera: “Non riescono a farsi unapropria e devono criticare quella degli altri“. Successivamente, ha pubblicato un altro scatto in costume, accompagnato da un messaggio deciso: “La dedicos, glie idei social:una!”. Durante il suo soggiorno,era in Sardegna per portare in scena il suo show “Stasera ve le canto”.