Atp Kitzbuhel e Umago i risultati degli italiani

(Di giovedì 25 luglio 2024) Continua nella giusta strada Matteo Berrettini, che dopo aver sconfitto il russo Kotov in due set nella giornata di ieri, elimina anche il cileno Alejandro Tabilo. Come nel match giocato appena ventiquattro ore prima, il tennista romano ha avuto bisogno di due tie-break per battere l’avversario: 7-6(4), 7-6(5) il risultato finale. Il primo set non vede alcun break: sia Berrettini che Tabilo mantengono il proprio turno di battuta, ma alla fine è l’italiano a spuntarla grazie ad una contro smorzata sul 6-4. Nel secondo set, invece, arriva prima il break di Berrettini sul 3-2, ma sul 5-4 arriva il controbreak dell’avversario. Anche in questa occasione sarà il tie-break a sancire la vittoria dell’italiano, che tornerà in campo oggi contro l’americano Nicolas Moreno de Alboran. In Croazia, invece, passano il turno soltanto duesu cinque. Sonego ha eliminato in due set Müller.