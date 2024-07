Profonda tristezza e dolore Stefania Pezzopane travolta dal lutto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sono ore diper l’ex deputatada un doloroso. La 64enne ha dato il triste annuncio condividendo un post molto commovente sui suoi canali social. () Leggi anche: La star della tv muore in circostanze misteriose: aveva solo 26 anni Leggi anche: Alberto Angela, la decisione della Rai: salta la puntata di domani, il motivo, carriera e vita privata, originaria de L’Aquila, è nota per la sua corposa carriera in ambito della politica italiana. Ha assunto la carica di presidente della provincia dell’Aquila dal 2004 al 2010, quella di senatrice della Repubblica dal 2013 al 2018 e infine di deputata dal 2018 al 2022. Oltre alla scena politica,è stata sempre molto bendisposta nel condividere anche parte della sua vita privata, raccontata sui suoi canali social con foto e video.