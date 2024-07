Un evento sulla questione della Corsica italiana la conferenza al Gandalf di Ostia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 luglio 2024) Averrà presentato un libro: l’si svolgerà questo venerdì pomeriggio all’Associazione CulturaleVerrà presentato il libro di Gioacchino Volpe– (RaiPlay) – ilcorrierecitta.comL’associazione culturalediLido propone un nuovolegato alle presentazioni dei libri, con unastoria. L’sarà l’occasione per presentare il libro dello scrittore Gioacchino Volpe, che visse in prima persona la presa dell’isola da parte degli italiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Una vicenda storica che ancora oggi pone le proprie radici in alcune situazioni legate all’attualità, in unorganizzato dal già senatore William De Vecchis e del consigliere Stefano Tozzi (Presidente dell’Associazione “Pasquale Paoli” Italia).