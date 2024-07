Pino Insegno vanta ascolti alti ma Reazione a Catena perde appeal | focus

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 23 luglio 2024) In un'intervista rilasciata all'Adnkronos,ha affrontato apertamente le polemiche che lo hanno investito negli ultimi mesi. "La polemica mi fa rimanere male, mi delude, perché io i numeri li ho sempre fatti", ha dichiarato il conduttore, sottolineando la sua lunga e prolifica carriera nel mondo dello spettacolo: "Le polemiche dei mesi scorsi su di me? Non le ho ascoltate: quando uno fa questo mestiere da 42 anni, le polemiche non le ascolta. Anche perché se uno ha alle spalle 2.870 puntate e non trovano nient'altro contro quella persona, fanno la polemica". Attualmente,è impegnato nella conduzione del popolare game showsu Rai1.