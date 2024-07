Il triciclo buono per tutti progettato al Politecnico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Unper consentire di andare in bici anche ad anziani, persone fragili, chi ha difficoltà e disabilità motorie, perfino quanti hanno lesioni spinali. Lo hannoi ricercatori del Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria del polo di Lecco deldi Milano, coordinati dalle professoresse Alessandra Pedrocchi e Emilia Ambrosini. È un trike ibrido, una bici a tre ruote, reclinata e a pedalata assistita, che integra la stimolazione elettrica funzionale. L’utilizzo del trike è semplice, consente di potenziare la forza muscolare, migliora la mobilità articolare e favorisce il benessere cardiovascolare. Occorrono però volontari over 60 per testarlo, da settembre a novembre, al campus del Polimi di Lecco, durante due sessioni da due ore.