Emozioni al Giffoni Claudia Pandolfi si commuove alla presentazione de ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 5 minuti“Non è facile parlare di questo film ma è bello farlo perché ha un valore così alto” l’attricesidel film “Ildairosa”, prodotto da Eagle Pictures in uscita nei cinema in autunno. E la commozione è un’emozione condivisa e forte con gli 800 ragazzi delFilm Festival che hanno potuto vedere prima degli altri il trailer e alcuni estratti del film che racconta la vicenda drammatica del 15enne romano Andrea Spezzacatena, che il 20 novembre 2012 decide di togliersi la vita dopo aver subito episodi di bullismo e cyberbullismo a scuola. Il titolo del film prende spunto dall’appellativo che sui social media gli è stato attribuito per schernirlo, per via di un paio dirossi scoloriti, che amava indossare.