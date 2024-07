Il grande show dei Rammstein Ettolitri di benzina in fiamme per il sestetto tedesco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024), sudore e: tre parole per sintetizzare il pirotecnico live deiandato in scena ieri sera a Rcf Arena. L’inizio è scandito dalle musiche di Handel, compositorebarocco, che accompagna letteralmente la discesa delsul palco dalla architettura industriale, pronto a illuminare il campovolo con effetti speciali a base di fuoco eche a finebruceranno quasi 1000 litri di. Ramm4 è il pezzo di apertura, ritmato e incalzante con il testo che è un collage dei titoli dei pezzi più famosi della band: Ja, Nein,! è il ritornello. Ed è proprio così, i 55 mila acclamano in coro i sei berlinesi come un sol uomo. IL POMERIGGIO D’ATTESA Da tutta Europa a Reggio Emilia: il pubblico deiche approda all’RCF Arena si dimostra ancora una volta multiculturale e internazionale.