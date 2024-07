Trentatré anni di Bandiera Blu

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Nella cartolina della terrazza del Bagno Milano, ieri è stata presentata laBlu assegnata a Cesenatico, dove negli ultimiassieme agli amministratori ed agli operatori turistici, è sempre presente anche Claudio Mazza, presidente della Fee Italia, che anche ieri pomeriggio è arrivato da Roma in riviera per incontrare una nutrita delegazione con in testa il sindaco Matteo Gozzoli, la vicesindaco Lorena Fantozzi ed i balneari. Quello di quest’anno è il 33esimo riconoscimento conferito alle spiagge della città ed il momento vissuto ieri è molto più che simbolico, con laBlu che è stata issata e svetterà sul litorale. Cesenatico è stata premiata per il rispetto dei criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio ed il riconoscimento è esteso a tutte le spiagge, quindi Zadina, Ponente, Levante, Valverde e Villamarina.