Tour de France 2024 | il borsino della tappa di oggi Ultima cronometro Pogacar va per la sesta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024)per ilde. Ladal Principato di Monaco a Nizza farà abbassare il sipario sulla Grande Boucle: una prova contro il tempo particolare, con la scalata al La Turbie, GPM di seconda categoria di 8,2 km con pendenza media del 5,7& cotre al ‘richiamino’ del Col d’Eze, 1600 metri all’8,8%, per poi andare in discesa e con gli ultimi cinque chilometri di pianura. Condizione davvero eccezionale per la maglia gialla Tadej, che deve solo percorrere questi 33,7 chilometri per vincere il suo terzo. Sembra una prova adatta alle sue caratteristiche, molto più cucita per lui che per Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step); il campione del mondo ha dalla sua pochi chilometri di pianura, ma siamo certi che ci proverà per provare a scippare la seconda piazza a Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).