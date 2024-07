La premier in allarme per lo scontro Lega-Forza Italia Speranzon FdI | Se continua così ci vorrà un chiarimento politico

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 21 luglio 2024) C’è preoccupazione in Fratelli d’per l’inasprirsi delle ostilità tra i due principali partner di maggioranza,. Ieri tra i due partiti è andato in scena loforse più violento da quando è nato il governo Meloni. Oggetto del contendere la spaccatura giovedì al Parlamento europeo sulla fiducia a un secondo mandato alla guida della Commissione europea per Ursula von der Leyen: sì entusiasta da, no secco dalla, no (ma ben più sofferto) pure da FdI. Per il Carroccio il partito fondato da Silvio Berlusconi ha scelto di accomodarsi «per le poltrone» in una nuova maggioranza Ursula tutta spostata a sinistra e verso i Verdi. Per Antonio Tajani, al contrario, la scelta sua e del Ppe è stata vincente, epuò puntare legittimamente al 20% alle prossime politiche.