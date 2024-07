I nuovi orari di palazzo Bianchi e del Castello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Il comune di Falconara, nei giorni scorsi, ha reso noti gliestivi per l’apertura al pubblico degli uffici comunali. I presidi del municipio falconarese, trae il, subiranno delle variazioni in termini di giornate e. Nel dettaglio dell’informativa per l’utenza: fino al prossimo 31 agosto, gli uffici di– sede in piazza del Municipio – relativi a servizi scolastici, sportivi, giovanili e sociali osserveranno l’o 9–13. Fino al 19 agosto gli uffici del servizio tributi di piazza Carducci (di Falconara Alta) osserveranno l’o 9–13. Dalla prossima settimana e fino al 19 agosto gli uffici dei settori Sue, Suap ed edilizia, in piazza Carducci, resteranno aperti sempre cono 9–13. Per tutto il mese di agosto gli uffici del settore Servizi demografici di via Roma resteranno aperti dalle 9 alle 13.