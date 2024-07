A scuola c’è molto da fare invece che telefonare e aspettare foto e messaggi 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 luglio 2024) Che compiaciuta disinvoltura, che certezza di essere nel giusto ho trovato negli articoli con cui Paolo Di Paolo su Repubblica e Antonio Gurrado sul Foglio di venerdì 12 sbeffeggiano il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che intende sospendere dal prossimo anno l’uso dei telefonini nelle scuole elementari e medie. Tono e contenuto dei due articoli sono già perfettamente chiari nelle titolazioni: “Lasenza smartphone si rifiuta di capire il mondo” e “finta che oggi sia il 1813”. Povero me, pensavo da anni, parlando con qualche genitore o amico insegnante, che uno dei provvedimenti preliminari per migliorare un po’ la qualità della vita scolastica fosse proprio vietare i cellulari nelle ore di lezione. Vedoche per Gurrado e Di Paolo la cosa non è neppure lontanamente concepibile, anzi dannosa e in più ridicolmente “antiprogressista”.