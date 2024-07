Ritirati due prodotti per rischio alimentare | cos’è l’ocratossina

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio deiche mettono ala salute, ha richiamato duepericolosi. Si tratta di una farina di pistacchi e dei taralli piuttosto noti. I rischi legati aisono piuttosto seri, tanto che il ministero ha chiesto di fare attenzione al consumo. L’avvertenza infatti è di non consumarlo per evitare disturbi gastrointestinali. Richiamo per farina:assunzione ocratossina Con le note del 12 e 17 luglio il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso il richiamo di duepotenzialmente pericolosi. Si tratta di una farina e una tipologia di taralli. La farina è del marchio “Fruit’s Better”. Il nome di denominazione di vendita è proprio farina di pistacchi.