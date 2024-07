Parigi 2024 regolamento tennis | la formula e come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ile tutto quello che c’è da sapere sulall’Olimpiade di. Dal 27 luglio al 4 agosto le stelle del circuito Atp e Wta tornano sulla terra battuta dell’impianto che ospita il Roland Garros per giocarsi l’oro in cinque tornei diversi: singolare e doppio maschile, singolare e doppio femminile, doppio misto. OLIMPIADI: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI IL FORMAT I tabelloni di singolare maschile e femminile conteranno 64ti ai nastri di partenza, i draw di doppio avranno 32 coppie mentre il misto solamente 16 team. Nel singolare i match si disputeranno al meglio dei tre set con tie-break a 7 punti, anche nel parziale decisivo. Si aggiudica la frazione ilta o la coppia che raggiunge per primo quota 6 game, a patto che l’avversario sia fermo al massimo a 4.