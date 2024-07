Nuovo servizio alla Misericordia Debutta l’antincendio boschivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Empoli, 19 luglio 2024 – Ladi Empoli sembra non stancarsi mai. Cresce, cresce ancora lanciandosi in una nuova avventura affatto semplice, per nulla banale:. Un’esperienza inedita che arriva dopo quasi tre anni di preparazione e di alta formazionelotta attiva agli incendi boschivi: sia attraverso il corso base di Coordinamento volontariato antincendio che con il corso di operatore antincendio della Regione Toscana. Niente è lasciato al caso, mai, e tantomeno in missioni così speciali. "Vogliamo confermare così, ulteriormente, la centralità che cerchiamo di avere sul territorio – ha commentato ilgovernatore Francesco Pagliai –, fornendo tanti servizi con tanti volontari che si mettono a disposizione della città in silenzio e in modo gratuito. La prova che fare del bene al prossimo fa bene, è gratificante.