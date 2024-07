Non sono come Parenzo non chiedo 3mila euro Mario Giordano contro tutti le canta anche a Cruciani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024)è stato ancora ospite de “La Ripartenza“, l’iniziativa organizzata da Nicola Porro al teatro Petruzzelli di Bari. Il suo intervento, però, è diventato un vero e proprio show, dal momento che ha condiviso il palco con Giuseppe. I due, che hanno l’animo scoppiettante, hanno dato vita a uno sacceso e sorprendente, tirando in mezzoDavidco-conduttore proprio insieme ade “La Zanzara”, su Radio24. Proprio durante l’ultima puntata de “La Zanzara”,aveva fatto sapere di voler partecipare a “La Ripartenza”, solo a fronte di un sostanzioso cachet di 3.500che, ovviamente, non gli è stato corrisposto. Il direttore di “Fuori dal Coro“, allora, dal palco del Teatro Petruzzelli di Bari, non ha mancato di lanciare una stoccata al politicamente-correttissimo collega di La7.