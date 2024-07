Il goal di Schlein le arance di Bonelli l’occhiolino di Tajani Queste le avete viste?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 18 luglio 2024) Non fingiamo di non sapere che tra gli appuntamenti fondamentali degli ultimi sette giorni davanti agli occhi di tutti non scorrano le immagini della Partita del cuore tra cantanti e politici disputata lo scorso 16 luglio a L’Aquila. Parate, calci di rigore, assist, dribbling, per tutti i gusti. Ma l’estate porta con sé anche un appuntamento immancabile per i politici della capitale, la festa per il 14 luglio all’ambasciata francese in cui Pizzi ha pizzicato, tra i tanti, Maria Elena Boschi. Ma non solo: Angelomostra duerinsecchite dalla siccità, Stefano Bonaccini fa i bagagli per Strasburgo, Antoniofa, mentre il Presidente della Repubblica Mattarella continua il suo viaggio in Brasile.